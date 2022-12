"Gilardino? In una settimana non si può fare niente e non ha la bacchetta magica ma penso che la strada intrapresa sia quella giusta": l'investitura nei confronti del neo-allenatore del Genoa arriva da uno che all'interno dello spogliatoio rossoblù conta eccome, il capitano in pectore Stefano Sturaro.



Intervenuto a margine della presentazione della nuova sede della squadra femminile del sodalizio ligure, il mediano sanremese ha speso parole importanti per colui che da poco più di una settimana siede sulla panchina del club più antico d'Italia: "L’abbiamo accolto bene - ha spiegato l'ex juventino a Repubblica - perché lui è un ragazzo intelligente e ha già capito quali sono i punti da toccare. La squadra è unita e lo segue e, come ho detto, dobbiamo migliorare e tirare fuori qualcosina in più perché il tempo passa e non dobbiamo farci trovare impreparati".



Tornato in campo da un paio di settimane dopo il lunghissimo stop che lo ha tenuto a riposo dalla scorsa primavera, Sturaro mostra positività riguardo al suo stato fisico: "Io mi sento bene. Ovviamente ho ancora bisogno di lavorare perché sette mesi fermo non sono pochi. Non si può pensare che in tre settimane un giocatore sia tornato in forma. L’aspetto positivo è che io sia in gruppo. Per me mentalmente è importante allenarmi con il gruppo e da questo momento in avanti conto di migliorare la forma fisica, il mio problema e di essere d’aiuto alla squadra".