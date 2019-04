Tra i protagonisti (in negativo) della gara di ieri sera tra Napoli e Genoa c'è anche Stefano Sturaro, reo di essersi fatto espellere a metà del primo tempo per un fallo evitabile nella trequarti campo avversaria. In zona mista, a fine partita, il mediano sanremese ha provato a discolparsi: “Credo che sia stato severo l’arbitro, dal mio punto di vista, perché la dinamica forse poteva far pensare ad un arancione però il contatto è stato veramente lieve- ha dichiarato a Radio Nostalgia - Io volevo andare a prendere la palla e lui ha messo la gamba davanti: l’ho preso di striscio. Mi dispiace molto per aver lasciato i compagni in dieci in una partita difficile e ancor di più per dover saltare il derby, che per me è una partita particolare”.



Nonostante la lunga inferiorità numerica i suoi compagni sono comunque riusciti a strappare un preziosissimo pareggio, per altro rimontando il vantaggio del Napoli: “Sono orgoglioso dei miei compagni, che hanno fatto una partita grandiosa su un campo difficile. Sono stati giorni importanti, la sconfitta ci ha fatto bene perché abbiamo ritrovato compattezza e voglia di sacrificarci che forse ci era mancata. Pandev nella nostra squadra è l’unico fuoriclasse, l’unico a poter fare veramente la differenza. Noi facciamo in modo che lui riesca a farla nel miglior modo possibile”.



Ora testa al derby, anche se Sturaro lo potrà vivere solo da spettatore: “Questa settimana la vivrò molto male ma mi allenerò bene restando sempre a disposizione dei compagni. Gli starò vicino fino a domenica. Fisicamente sto abbastanza bene, ci metto un po’ di più a recuperare ma sinceramente nessuno pensava che avrei potuto reggere tre partite in una settimana. Evidentemente sto un pelino meglio di quanto si potesse pensare”.