Lunga intervista questa mattina sulle colonne dell'edizione genovese di Repubblica al vicecapitano del Genoa Stefano Sturaro.



Il centrocampista sanremese ha parlato della sua condizione atletica, in netto rialzo nelle ultime settimane dopo una prima parte di stagione un po' faticosa:

“Io stavo bene anche prima. La verità è che le prestazioni del singolo dipendono sempre da tanti fattori. Adesso è cambiato l’allenatore ed è diverso anche l’ambiente intorno. Ci sono tutte le premesse per permettere ad un giocatore di esprimersi al cento per cento“.



A proposito del tecnico, questo il giudizio che Sturaro dà di Blessin: “E' molto empatico. Più che attraverso l’interprete si fa capire col linguaggio del corpo, con un abbraccio, con una smorfia o un sorriso. La sua capacità di comunicazione è straordinaria“.



Sturaro parla infine del suo futuro in rossoblù: “Questa è casa mia, al Genoa sto bene a prescindere da come finirà il campionato. Sono prontissimo a iniziare un discorso con la società per quanto riguarda il futuro, ma solo al termine della stagione. Ora non voglio distrazioni“.