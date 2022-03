Stefano Sturaro giura amore eterno (o quasi) al Genoa, promettendo di voler restare in rossoblu anche in caso di retrocessione: "Il Genoa mi ha dato tanto - ha spiegato il mediano sanremese a Sky Sport - e se quello può essere una piccola cosa per ripagarlo, assolutamente sì: i matrimoni si fanno in due. Non ho ancora affrontato il discorso con la società perché sono cose che adesso non hanno senso: però da parte mia c’è assolutamente la volontà".



Sturaro non ha comunque perso le speranze salvezza: "Le difficoltà sono tante. A partire, tra virgolette, dal tempo perso ad adattarci subito al nuovo allenatore, alla classifica quindi sicuramente influisce. Però siamo squadra, abbiamo un’anima".



Anima restituita al Grifone dall'avvento di Alexander Blessin: "Dalla prima partita con il mister ce la siamo giocata praticamente con chiunque. Finché le prestazioni sono queste e la classifica ci dice che possiamo salvarci, ci crediamo".