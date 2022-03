Stefano Sturaro ha commentato a fine gara ai microfoni di Genoa Channel l'importante vittoria ottenuta dai rossoblù sul Torino: “Finalmente abbiamo trovato compattezza ed è merito di tutti i ragazzi perché abbiamo fatto un grande lavoro. La nostra è una fase difensiva di squadra che ci permette di tenere gli avversari il più possibile lontano dalla porta. Col Torino è stata una partita diversa, l’espulsione così presto ha cambiato i nostri piani. Però non abbiamo cambiato il nostro modo di giocare e ciò significa tanto. Siamo stati bravi a riadattarci subito e cambiare il piano partita che avevamo preparato in un altro modo, adattandoci all’inferiorità numerica. Abbiamo sofferto, ma è normale. Eravamo sul pezzo, abbiamo corso e combattuto tanto. Oggi la soddisfazione è doppia”.



Il centrocampista sanremese è convinto che il successo sul Torino possa rappresentare la svolta positiva di una stagione fin qui molto deludente: "Speriamo che questa sia la scintilla giusta. Vincere era una sensazione che mancava da tanto. Ci avevamo provato prima, ma quanto avvertito oggi è stata una liberazione incredibile”.



Qualche parola, infine, anche per i tifosi: "Sono fantastici. Riescono a trasmetterci tutto l'amore che hanno per questa squadra. Soprattutto negli ultimi 10’ erano tutti impazziti. Ci hanno dato una carica energetica importante. Cosa aspettarci dal finale di stagione? Saremo gli stessi, lo stesso Genoa da quando è arrivato il mister.