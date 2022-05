Farà di tutto Stefano Sturaro per essere in campo venerdì sera contro la Juventus.



Il vicecapitano del Genoa ha dovuto alzare bandiera bianca già nel corso del primo tempo durante il derby di sabato con la Sampdoria a causa di un guaio muscolare. Un problema non nuovo per il centrocampista sanremese che da settimane convive con questo genere di problemi.



Tuttavia Sturaro sta dimostrando con i fatti di tenere tantissimo alla salvezza del Grifone e di voler dare il massimo per contribuire al suo raggiungimento. Per questo il mediano vuol stringere i denti per essere a disposizione di herr Blessin venerdì contro la sua ex squadra.



Ma ad essere in bilico non è soltanto il futuro prossimo del 29enne ponentino, bensì anche quello remoto. Come ricorda stamane il Secolo XIX, il suo contratto è infatti in scadenza a fine giugno e in caso di mancato rinnovo questa estate potrebbe trasferirsi ovunque a parametro zero. La volontà, palesata più volte dal giocatore, è tuttavia quella di continuare la sua avventura nel club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio, anche in caso di caduta in Serie B. La questione verrà però discussa soltanto a fine stagione. Ora bisogna concentrarsi esclusivamente sul campionato e su una missione salvezza sempre più ardua.