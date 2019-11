Il rientro in campo ormai prossimo di Stefano Sturaro permetterà al Genoa di ritrovare non solo un giocatore importante dal punto di vista dello spogliatoio ma anche una valida pedina nello scacchiere tattico di Thiago Motta.



Il pieno recupero del mediano sanremese tuttavia non sembra escludere l'arrivo a Pegli di altri interpreti del ruolo nella prossima finestra invernale del mercato. Secondo quanto racconta questa mattina Il Secolo XIX, infatti, i dirigenti rossoblù sarebbero sulle tracce di un altro giocatore di rottura ed esperienza da inserire all'interno dell'organico del grifone.



I fari di Stefano Capozucca e soci, in particolare, sarebbero puntati sullo svincolato Valon Behrami, già transitato in passato dalla Genova rossoblù, e sull'argentino dello Zenit Matias Kranevitter.