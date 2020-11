Non c'è riposo per il Genoa che dopo aver disputato ieri la quarta partita in appena 12 giorni ora si appresta a chiudere il tour de force ospitando domenica pomeriggio la Roma a Marassi.



Proprio in vista dell'impegno con i giallorossi, la truppa di Rolando Maran è tornata al lavoro già questa mattina, a poche ore dal fischio finale che ieri ha sancito contro il Torino la terza sconfitta per stagionale per Criscito e compagni.



La squadra ha lavorato in due gruppi separati. Da una parte chi è sceso in campo contro i granata ha sostenuto una sessione di scarico ed alleggerimento, dall'altra tutti coloro che invece ieri sono rimasti a guardare si sono sottoposti ad un allenamento tecnico-tattico vero e proprio.



Sempre a parte, infine, coloro che hanno saltato l'ultimo impegno per infortunio e che anche contro la Roma non saranno disponibili. Si tratta di Cassata, Zappacosta, Sturaro e Shomurodov.