Tra i tanti giocatori che nel corso di questo mercato estivo potrebbero rimettere piede in Italia c'è anche Alexandre Pato. Il trentunenne ex attaccante del Milan sarebbe infatti entrato nel mirino del Genoa, alla ricerca di una punta di esperienza per il proprio attacco. A darne notizia è questa mattina l'edizione genovese di Repubblica che oltre al nome del papero brasiliano accosta al Grifone anche quelli di Sebastian Giovinco e del giovane centrocampista dell'Inter, Lucien Agoume.



Per Pato, fresco di svincolo da San Paolo, si tratterebbe di un ritorno in Italia 7 anni e mezzo dopo il suo addio al Milan.