Il botto di fine mercato del Genoa potrebbe essere Radamel Falcao.



Il 35enne attaccante colombiano è ad un passo dallo svincolarsi dal Galatasaray, club in cui milita dal 2019. Il Grifone, così come altre società di Serie A e della Liga spagnola, sarebbe ingolosito dalla possibilità di portarlo a sé offrendogli oltre tutto un ingaggio relativamente modesta, circa un milione di euro a stagione.



Secondo Sky Sport l'operazione potrebbe però non concludersi oggi, in quanto le pratiche di svincolo tra l'ex centravanti di Chelsea e Atletico Madrid e il club di Istanbul potrebbero andare per le lunghe. In ogni caso il giocatore, qualora rimanesse senza contratto, potrebbe trasferirsi altrove anche oltre la data di chiusura del calciomercato.