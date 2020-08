In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore e se ci sarà anche un nuovo direttore sportivo, il Genoa batte alcune piste di mercato che potrebbero essere rinsaldate nelle settimane a venire.



Una di queste porta in Slovenia e più precisamente al Celje, club fresco vincitore del suo primo titolo nazionale. Un successo raggiunto anche grazie alle 23 reti e ai 13 assist messi a referto dal suo centravanti Dario Vizinger. Un rendimento che ha attirato sul 22enne croato non solo le attenzione del Ct della sua nazionale ma anche quelle del Genoa, disposto a portarlo in Italia garantendo il milione di euro chiesto dalla sua società.



Su Vizinger è però attivo anche il Benevento, mossosi sul ragazzo prima ancora del Grifone.