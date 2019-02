Alessio Sundas torna a bussare a casa Genoa.



Dopo aver tentato invano in passato di aiutare Enrico Preziosi nella vendita della società, ora il manager toscano scende in campo per cercare di sostenere il Grifone nell'acquisto dello stadio Luigi Ferraris: "E' arrivato il momento - spiega l'agente Fifa - che anche il Genoa abbia il suo stadio di proprietà. Il Grifone e Marassi sono rispettivamente la società e lo stadio più antichi d'Italia e da oltre un secolo formano un connubio indissolubile. E' l'ora che questa unione diventi effettiva, con il passaggio del pieno possesso della struttura nelle mani del club". Recentemente il Genoa ha stipulato una sinergia con la Sampdoria per ottenere in concessione dal Comune di Genova, proprietario della struttura, la gestione dello stadio cittadino per i prossimi 99 anni. Secondo Sundas, tuttavia, la strada da seguire dovrebbe essere un'altra: "In un contesto competitivo come quello sportivo, in continua evoluzione - prosegue il manager - la proprietà dello stadio è il punto di partenza essenziale per affrontare le sfide di questo periodo e purtroppo l’Italia è da questo punto di vista molto indietro, salvo poche eccezioni. Il Genoa è una società storica con dei tifosi straordinari che si meritano un salto di qualità a livello agonistico che solo la gestione diretta di uno stadio può garantire. So che la spesa per comprare e ristrutturare uno stadio è ingente ma io ho le conoscenze giuste per aiutare Preziosi e il suo staff a trovare gli sponsor che possono finanziare questa operazione".



Sundas, che è a capo dell'agenzia di intermediazioni sportive Sport Man, avrebbe a tal proposito già preso contatti in merito sia con il Comune del capoluogo ligure che con la dirigenza rossoblù proponendosi come intermediario nel passaggio di mani dell'impianto di Marassi.