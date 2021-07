Il nuovo centravanti del Genoa potrebbe avere il viso pulito di Vladyslav Supryaga.



Con una trattativa lampo, avvenuta tra ieri e martedì, il club rossoblù è piombato sul 21enne della Dinamo Kiev, superando la concorrenza anche del Torino che da tempo monitorava il ragazzo. L'accordo di massima tra le parti sarebbe già stato definitivo anche se mancano da limare ancora alcuni dettagli, relativi soprattutto alle modalità del trasferimento del giocatore in Liguria.



Le alternative sono un prestito annuale con obbligo di riscatto da parte del Grifone, per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, oppure un acquisto immediato a fronte di uno sconto nel cartellino di un paio di milioni. Nella sostanza cambierebbe poco, perché in ogni caso il Genoa sarebbe la nuova squadra del giovane ucraino.



Un'eventualità che, qualora si realizzasse, farebbe tramontare una pista a lungo battuta dal Genoa in queste prime settimane di mercato: quella che porta a Sam Lammers dell'Atalanta. Con l'approdo di Supryaga e la conferma di Mattia Destro, infatti, i rossoblù occuperebbero in maniera definitiva le caselle alla voce centravanti.