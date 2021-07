Dopo Aleksander Buksa, ufficializzato la scorsa settimana come il primo acquisto estivo del Genoa, il Grifone potrebbe presto accogliere un altro giovane attaccante proveniente dall'est.



Secondo la stampa britannica sarebbe in corso colloqui tra i rossoblù e il Manchester City per Filip Stefanovic, ala sinistra di 19 anni.

Cresciuta in patria nel vivaio del Partizan Belgrado, la giovane punta serba, in passato seguita anche dal Milan, è stata acquistata dai citizen lo scorso gennaio per una cifra attorno agli 8 milioni di euro, pur restando in prestito al club di provenienza fino al termine della stagione.



Il Genoa avrebbe chiesto il ragazzo in prestito, garantendo al City la possibilità di farlo giocare con continuità permettendogli una graduale crescita in un campionato di prima fascia come la Serie A.