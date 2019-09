Sono 27, di cui ben 10 sotto i 22 anni, i giocatori che il Genoa potrà utilizzare in campionato.



L'elenco ufficiale della rosa rossoblu è stato comunicato ieri dal club alla Lega Serie A. In esso compare un solo giocatore formato nel vivaio del club, il sanremese Stefano Sturaro, e si rivede un po' a sorpresa anche il brasiliano Sandro, relegato ai margini dell'organico nelle passate settimane in attesa di una cessione poi mai avvenuta.



Questo l'elenco completo: Giocatori formati nel vivaio del club: Stefano Sturaro, Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Federico Marchetti, Domenico Criscito, Davide Biraschi, Goran Pandev, Antonio Barreca, Riccardo Saponara Altri elementi della rosa: Jandrei, Cristian Zapata, Jawad El Yamiq, Lasse Schöne, Ivan Radovanovic, Sandro, Lukas Lerager, Romulo, Sinan Gumus, Antonio Sanabria, Marko Pajac Under 22: Ionut Radu, Rok Vodisek, Cristian Romero, Paolo Ghiglione, Francesco Cassata, Filip Jagiello, Kevin Agudelo, Christian Kouamé, Andrea Pinamonti, Andrea Favilli