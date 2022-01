Con Andriy Shevchenko ancora alle prese con il Covid è stato il suo vice Mauro Tassotti questo pomeriggio a presentare la sfida di domani tra il Genoa e il Sassuolo, valida per il primo turno del girone di ritorno di Serie A.



Una gara, quella del Mapei Stadium, che dovrà rappresentare l'inizio della rincorsa verso una salvezza oggi ancora molto lontana: "E' chiaro - ha detto l'ex terzino del Milan - che più il campionato avanza e meno spazio ci sarà per gli errori. Quello di domani e quelli successivi con Spezia e Udinese saranno appuntamenti delicati nei quali i punti valgono doppio. Si può sbagliare qualche partita ma non più di tanto".



Tassotti ha le idee chiare su che tipo di squadra vorrebbe vedere in campo: "Ci piacerebbe vedere un Genoa che sotto l'aspetto agonistico giochi come contro l'Atalanta. Ai ragazzi questa settimana ho detto che quella deve essere la base, il nostro punto di partenza anche come voglia e da lì dobbiamo ripartire. Anche se dobbiamo fare meglio perché siamo stati disordinati. Ripartiamo da lì ma più ordinati e propositivi".



Un accenno infine sulle possibili scelte di formazioni tra nuovi acquisti, assenti certi e rientri dei convalescenti: "Hefti ha esperienza e buona gamba, può giocare sia in una difesa a quattro che a cinque. Ma arriva da un campionato molto diverso dal nostro, assai più fisico ma meno tattico. Deve adattarsi e avrà bisogni di tempo. Vedremo se farlo partire titolare o dalla panchina. Fares e Caicedo sono a disposizione anche solo per una parte di partita visto che non giocano da tempo".