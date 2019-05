È più grave del previsto il problema fisico occorso a Darko Lazovic nei giorni scorsi.



L'esterno del Genoa, uscito malconcio dalla sfida con la Spal dello scorso 27 aprile, presenta un'edema al polpaccio destro che secondo la diagnosi dei medici difficilmente si riassorbirà prima di 10 giorni. Salterà certamente le sfide con Atalanta e Cagliari mentre resta in dubbio per la gara in casa della Fiorentina, nell'ultimo turno di campionato.



Lo riferisce il Secolo XIX.