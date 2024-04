Genoa, tegola Malinovskyi: lungo stop per l'ucraino

16 minuti fa



Le peggiori sensazioni si sono rivelate reali. L'infortunio occorso sabato contro il Frosinone a Ruslan Malinovskyi costringerà il centrocampista del Genoa a un lungo stop.



Le analisi strumentali a cui si è sottoposto l'ucraino nella giornata di oggi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Un guaio di non poco conto per l'ex mediano di Atalanta e Olympique Marsiglia che con ogni probabilità dovrà stare a riposo almeno un mese.



Malinovskyi salterà sicuramente le gare contro Verona, Lazio e Fiorentina e potrebbe tornare a disposizione di Alberto Gilardino per la sfida interna del 27 aprile contro il Cagliari oppure per la successiva trasferta in casa del Milan, calendarizzata al 4 maggio.