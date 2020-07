Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Davide Nicola.Domani sera contro il Napoli il tecnico del Genoa dovrà infatti quasi certamente rinunciare ad uno dei pilastri della propria retroguardia:A preannunciare la probabile defezione del difensore argentino, uscito a metà gara domenica con l'Udinese, è stato lo stato calciatore con post sibillino pubblicato notte tempo sulla propria pagina Instagram:. Forza Genoa Sempre" ha scritto Romero. Una frase che lascia intendere come la sua assenza possa protrarsi anche per le prossime partite che attendono il Grifone.Un'assenza che se dovesse rivelarsi reale rappresenterebbe di certo un bel problema per Nicola già alle prese con le condizioni non certo ottimali di capitan Criscito, che dopo aver saltato Brescia, Juve ed Udinese farà probabilmente altrettanto anche con il Napoli.