Il Genoa rischia di perdere una pedina importante del proprio scacchiere in vista del delicato finale di campionato che attende i rossoblù.



Il problema muscolare che ha colpito Nicolò Rovella la scorsa settimana durante gli impegni con la nazionale under 21 senza infatti più grave del previsto. Il centrocampista ha accusato una distrazione al quadricipite che potrebbe costringerlo ad almeno due settimane di stop forzato.



Rovella, dopo aver saltato la gara con il Verona dell'altro ieri, potrebbe dover rinunciare anche agli impegni contro Lazio e Milan. L'obiettivo è quello di tornare a disposizione per la sfida verità contro il Cagliari del 24 aprile o al massimo per quella successiva, ma altrettanto delicata, contro la Sampdoria.