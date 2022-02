Non arrivano buone notizie, tanto per cambiare, dall'infermeria di Pegli per il Genoa.



A disturbare i sogni già parecchio agitati di Alexander Blessin sono le condizioni fisiche di Zinho Vanheusden. Il difensore belga divenuto il perno della retroguardia rossoblù nelle prime tre uscite con il tecnico tedesco in panchina ha saltato domenica la trasferta in casa del Venezia a causa di un guaio al ginocchio.



Il timore dei medici è che l'entità dell'infortunio possa essere davvero molto grave, tanto da pregiudicare il proseguo della stagione del giocatore arrivato in estate in prestito dall'Inter.



Proprio i nerazzurri saranno il prossimo avversario del Grifone, venerdì sera a Marassi. Una gara che Vanheusden osserverà dalla tribuna e che quasi certamente non sarà l'unica né l'ultima di questa sua sfortunata stagione. Il 22enne ex capitano dello Standard Liegi era già stato fermo a lungo in autunno a causa di un problema muscolare. Gli esami clinici dei prossimi giorni stabiliranno l'entità del suo nuovo infortunio.