Nei giorni scorsi del direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha ribadito come il mercato in entrata del club ligure sia da ritenersi concluso.



In realtà, tra le righe, il dirigente ha però anche ammesso che qualora dovesse emergere un'interessante novità dell'ultim'ora, possibilmente a prezzo d'occasione, il Grifone si farebbe trovare pronto. E in effetti in questi ultimi giorni di trattative gli uomini-mercato di Enrico Preziosi sono al lavoro per regalare a Davide Ballardini un terzo innesto di lusso dopo quelli di Kevin Strootman e Jerome Onguene.



L'idea che da qualche tempo aleggia ai piani alti di Villa Rostan è quella di tesserare un vecchio conoscitore della nostra Serie A come ​Kwadwo Asamoah. Il ghanese, ex esterno di Juventus e Inter, dopo aver completato l'ultima stagione con i nerazzurri è attualmente svincolato. Ma a 32 anni appena compiuti non può certo essere considerato un giocatore finito. E il Genoa potrebbe scommettere sul suo desiderio di rimettersi in gioco.