Prosegue il pressing del Torino sul Genoa per ottenere dai rossoblù il cartellino di Lukas Lerager. Un giocatore che il neotecnico granata, Davide Nicola, avrebbe espressamente richiesto alla propria dirigenza ma che il suo collega Davide Ballardini non sembra troppo intenzionato a lasciar partire, oltretutto per rinforzare una diretta concorrente nella corsa salvezza.



L'ipotesi che la trattativa possa andare in porto, ad ogni modo, non è del tutto da escludere, tanto che il Grifone si starebbe già guardando attorno per rintracciare l'eventuale sostituto del danese. Una ricerca che, secondo l'edizione odierna del Secolo XIX, potrebbe portare anche sulle tracce di una vecchia conoscenza del nostro campionato, oggi protagonista in Premier League: l'ex juventino Mario Lemina.



L'ecclettico 27enne gabonese è attualmente domiciliato al Fulham dove è sbarcato in estate in prestito dal Southampton e potrebbe arrivare in rossoblù sempre a titolo temporaneo.