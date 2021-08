Dopo Salvatore Sirigu il Genoa potrebbe portare all'ombra della Lanterna un altro giocatore recentemente svincolatosi dal Torino.



Nella sua ricerca di un difensore d'esperienza il club rossoblù avrebbe puntato il proprio faro anche su Nicolas N'Koulou, 30enne camerunense che un mese fa ha posto termine alla sua quadriennale esperienza in granata.



Secondo quanto scrive stamattina il Secolo XIX, l'ex di Lione. Monaco e Marsiglia potrebbe essere l'elemento in grado di puntellare la retroguardia del Grifone, raggiungendo in Liguria il vecchio compagno di squadra e di reparto Sirigu.