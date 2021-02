Che i risultati ottenuti dal Genoa sul fronte bilanci siano sensibilmente migliori di quelli certificati dal campo non è certo un mistero.



Anzi, tra le molte colpe che i tifosi rossoblù attribuiscono al patron Enrico Preziosi c'è anche e soprattutto quella di badare più alle questioni di cassa che non a quelle agonistiche. A dar loro manforte arriva ora anche un dato diffuso ieri dal CIES, l'osservatorio internazionale di studi sullo sport, che ha rivelato come dal 2016 ad oggi il Genoa, con 75 milioni di euro all'attivo, sia al terzo posto tra i club italiani che hanno ottenuto i maggiori ricavi dalle plusvalenze sulle compravendite di calciatori. Un dato, quello che riguarda il Grifone, in linea con quello dell'altra realtà pallonara cittadina, la Sampdoria, che in questa graduatoria occupa il secondo posto con appena un milione di euro guadagnato in più dei cugini. Capolista solitaria ed inarrivabile risulta invece l'Atalanta, club che a differenza dei colleghi rossoblucerchiati ha saputo abbinare i successi sul campo a quelli sulla scrivania.



Un obiettivo invidiabile per tutti i tifosi. Ma che per ora a Genova resta solo un miraggio.