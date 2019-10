Nonostante non sia ancora, almeno ufficialmente, il nuovo allenatore del Genoa, Thiago Motta quest'oggi è arrivato al centro sportivo rossoblù blu di Pegli per dirigere il suo primo allenamento in Liguria.



Una sessione svoltasi a porte rigorosamente chiuse, cosa che del resto era comune anche al suo predecessore.



Il comunicato da parte della società che annuncerà il suo effettivo ingaggio è atteso per le prossime ore.