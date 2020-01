Sono giorni intensi in casa Genoa e non soltanto sul fronte mercato.



In queste ore i dirigenti rossoblu starebbero infatti lavorando anche per giungere alla recessione del contratto ancora in essere con Thiago Motta, ad un mese esatto dal suo esonero.



Il tecnico italo-brasiliano, avvistato ieri dalle parti di Pegli, secondo Il Secolo XIX sarebbe ritornato in Liguria proprio per discutere con il club di una sua eventuale buonuscita. Una risoluzione anticipata del contratto in vigore fino al prossimo 30 giugno permetterebbe al Grifone di alleggerire il monte stipendi di una società che attualmente, oltre ad una trentina di giocatori, ha alle proprie dipendenze ben tre allenatori: Nicola, Andreazzoli e appunto Motta.