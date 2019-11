Genoa in campo in vista della sfida contro il Napoli. Questo il report ufficiale diramato dal club: "Pronti e al lavoro dopo un lunedì di riposo, il tour de force della settimana passata e il ciclo di gare ravvicinate. Oggi la giornata ha preso il via in sala video, dove la squadra è stata impegnata ad analizzare vizi e virtù dell’ultima sortita. Raccogliere le idee, ripartire di slancio. Dalla lavagna al prato del nuovo ‘Signorini’. Dove mister Thiago Motta ha potuto riabbracciare Criscito e Favilli. Entrambi si sono allenati e potrebbero essere disponibili per la trasferta di Napoli, insieme a Cassata che ha scontato la squalifica (resta invece una giornata per Marchetti). Al termine degli esercizi di competenza atletica, ecco addestramenti specifici e partitelle a ravvivare il programma. Mercoledì si prosegue".