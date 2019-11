Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Genoa, Thiago Motta, ha dichiarato: "Affrontare una squadra così è uno stimolo in più, andremo con la voglia di fare una grande partita".



SUL MOMENTO DEL NAPOLI - "E' difficile dire che sia il momento giusto per affrontarli. Ancelotti è una persona fantastica, vedo un Napoli compatto. La squadra darà l'anima per se stessa, stanno attraversando un momento non molto felice".



SU SCHONE - "Al suo posto avrei ringraziato i compagni. Schone alza il suo livello di gioco quando lo fa la squadra intera".



SULLA CLASSIFICA - "Paura? Ognuno ha il suo punto di vista, non andiamo da nessuna partita se guardiamo la classifica prima della partita".



SU CRISCITO - "E' il primo che vuole scendere in campo e aiutare la squadra. Non rischierò mai un giocatore, anche per soli 20' devi essere al 100%".