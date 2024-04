Genoa, Thorsby incorona Gudmundsson: 'Quanto sei cresciuto!'

Nel coro di complimenti che ormai da ogni parte piovono addosso ad Albert Gudmundsson, giunto ieri al 19° gol stagionale, si unisce anche la voce dicompagno dell'islandese al Genoa oggi e già con lui nel 2017 all'Heerenveen in Olanda: "Incredibile quanto siano cresciuti Frendrup e Gudmundsson, hanno fatto una stagione veramente grandiosa - ha affermato il centrocampista norvegese a Dazn al termine della sfida di ieri sera contro la Fiorentina -dimostrando di essere un giocatore completo"

I complimenti di Thorsby non si limitano però soltanto al numero 11 rossoblù ma vengono estesi all'intero gruppo allenato da Alberto Gilardino: "- ha aggiunto l'ex mediano dell'Union Berlino -. Oggi si fa male Messias ed entrano giocatori che hanno grande qualità".Il norvegese, tuttavia, non si dice del tutto soddisfatto del comunque importante pareggio conquistato sul campo della Fiorentina: ". Partite come questa vanno anche provate a vincere, prendendosi qualche rischio in più".