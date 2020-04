E' stato uno dei centravanti più forti nella storia del calcio italiano. Eppure anche Luca Toni ha vissuto le sue esperienza negative. Come l'infelice parentesi al Genoa, risalente alla prima parte della stagione 2010-11.



Arrivato in Liguria con l'obiettivo di non far rimpiangere Marco Borriello, il campione del mondo di Germania 2006 non riuscì a lasciare il segno in rossoblù, cambiando aria dopo appena sei dal suo sbarco a Pegli: "Facevo fatica a segnare - ha raccontato Toni nel corso di una diretta Instagram con Perin - ma Preziosi mi difendeva, mi diceva che era al mio fianco. Un giorno mi diede pubblicamente un 3. Quel votaccio mi fece capire che dovevo andarmene dal Genoa, peccato perché è una piazza molto calda".



Fu proprio nel corso di quel semestre genovese che il bomber emiliano ebbe modo di conoscere un giovanissimo Mattia Perin: "A diciassette anni avevi l’arroganza giusta - ha detto al suo interlocutore - Ogni tanto ti mettevo alla prova ma s’intravedeva che ce l’avresti fatta. Sei diventato un grande portiere. Ti ricordi quando non avevi ancora la patente e un giorno ti feci fare un giro sulla mia Ferrari? Facemmo tutte le gallerie di Genova, eri affascinato dal rombo del motore. Siamo stati assieme solo sei mesi ma ci siamo divertiti tanto".