Genoa-Torino 1-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 10’ pt Lukic (G), 26’ pt aut. Pellegrini (T); 49’ st Scamacca (G).



Assist: 49’ st Pandev (G).



Genoa (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Goldaniga (1’ st Bani), Zapata, Pellegrini (22’ st Criscito); Lerager, Badelj, Rovella (43’ st Destro), Czyborra; Zajc (1’ st Pandev), Pjaca (22’ st Parigini); Scamacca. All. R. Maran.



Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo (29’ st Vojvoda), Bremer, Lyanco, Murru (8’ st Rodriguez); Gojak (8’ st Meite), Rincon, Linetty (43’ st Ansaldi); Lukic; Verdi (8’ st Bonazzoli), Belotti. All. M. Giampaolo.



Arbitro: P. Valeri di Roma. Var: G. Aureliano di Bologna.



Ammoniti: 23’ pt Gojak (T), 31’ pt Badelj (G), 46’ pt Giampaolo (all. T), 48’ pt Rincon (T); 6’ st Rovella (G), 24’ st Singo (T), 48’ st Lukic (T).