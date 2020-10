Potrebbe essere recuperata tra un mese esatto la sfida di campionato tra Genoa e Torino che non si disputerà domani a causa dell'emergenza covid che ha colpito i rossoblù.



La prima data utile alla disputa della gara valida per il terzo turno di Serie A è infatti quella di mercoledì 4 novembre. Impossibile trovare una collocazione precedente, a meno di non spostare la partita di Coppa Italia tra il Grifone e il Catanzaro in programma sette giorni prima. Già occupata poi anche la data di mercoledì 21 ottobre, quando andrà in scena il primo turno infrasettimanale di campionato di questa stagione. Il 14 ottobre, infine, esattamente come il 7, sarà occupato dalla pausa per le nazionali.