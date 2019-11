Tre punti per uscire dalla crisi: è questa la missione di Genoa e Torino, che si sfidano a Marassi nell'anticipo delle 18. I rossoblù sono non vincono da oltre un mese (1-0 sul Brescia) e, in generale, hanno vinto solo una delle ultime undici gare in Serie A. Non se la passa molto meglio il Torino, che ha trovato i tre punti solo una volta nelle ultime otto uscite in campionato. Fallire oggi, dunque, non è permesso. Il Grifone, vincendo, si avvicinerebbe proprio ai granata, balzando a -1. In caso di successo, invece, gli uomini di Mazzarri staccherebbero momentaneamente il Milan e l'Udinese, superando la Fiorentina.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Genoa si affida al pubblico del Ferraris: qui ha trovato il 70% dei punti. I rossoblù hanno vinto tre degli ultimi cinque precedenti giocati a Marassi, anche se i granata hanno una striscia aperta di due successi consecutivi: 2-1 nel 2017/2018 e 1-0 lo scorso anno. Nei 94 precedenti totali, il Torino prevale con 36 vittorie, 30 sconfitte e 28 pareggi.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



Genoa: Radu, Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Cassata, Schone, Sturaro; Pandev, Agudelo, Favilli.



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Lukic.





