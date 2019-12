Stavolta può essere davvero quella buona. Dopo tanti ammiccamenti e tentativi andati a vuoto negli annii scorsi, ora il Genoa e Matias Kranevitter potrebbero davvero convolare a nozze.



Il mediano argentino è ormai in rotta con lo Zenit San Pietroburgo, dove fatica a trovare lo spazio desiderato, tanto da voler lasciare la Russia già nella sessione invernale del calciomercato. Il Genoa, che più volte in passato ha tentato invano di fargli la corte, sarebbe disposto ad accoglierlo a braccia aperte, andando a rinforzare un reparto come quello centrale povero di esperienza e qualità.



In rossoblu Kranevitter troverebbe inoltre l'ex compagno Mimmo Criscito, con il quale ha condiviso alcune stagioni proprio allo Zenit e che indubbiamente lo aiuterebbe ad ambientarsi nella nuova realtà.