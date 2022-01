Il Toronto continua a bussare alla porta di Mimmo Criscito. Ma il difensore del Genoa non sembra avere alcuna intenzione di aprire. Almeno non nell'immediato.



SOGNI - Giunta ormai ad un passo dal concretizzare la missione di portare oltreoceano il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, la franchigia canadese sta tentando di fare lo stesso anche con il capitano del Grifone. Criscito però, come ha sempre ribadito in passato, vorrebbe proseguire la sua carriera in rossoblù. I suoi progetti del resto sono chiari da tempo. Il sogno mai nascosto del 35enne napoletano è quello di chiudere con il calcio giocato indossando la maglia del club che lo ha cresciuto e lanciato nel professionismo. Per poi magari diventarne dirigente una volta appesi gli scarpini.



ATTRAZIONE - Ma la tentazione MLS è forte, non soltanto a livello economico, e Criscito come è giusto che sia la sta valutando attentamente in concerto con la famiglia. Un trasferimento futuro in America del numero 4 rossoblù non è dunque totalmente da escludere ma non nell'attuale finestra di mercato. Se Toronto sarà la nuova casa di Criscito lo diventerà soltanto non prima della prossima estate.