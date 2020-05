Tutti pazzi per Davide Biraschi.



Il 25enne difensore del Genoa sembra essere uno dei giocatori più contesi della Serie A. Sulle sue tracce si starebbero infatti muovendo ben tre club contemporaneamente. Tra questi il più attivo è certamente il Torino che vede nell'ex di Avellino e Grosseto l'elemento giusto per sostituire il partente Armando Izzo. Anche la Fiorentina però da ormai diverso tempo ha messo Biraschi nel mirino, tanto da aver provato un timido e vano assalto nei suoi confronti nello scorso mercato di gennaio. Attenzione infine al Sassuolo. Gli emiliani potrebbero inserire il giocatore nelle due trattative aperte con il Grifone. Attualmente nella rosa rossoblù figurano infatti in prestito sia Edoardo Goldaniga che Francesco Cassata, ambedue di proprietà neroverde.



Nonostante le tante sirene, Preziosi non pare comunque intenzionato a mollare tanto facilmente la presa sul ragazzo, la cui valutazione si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Sulla stessa linea sembra muoversi anche il tecnico rossoblù Davide Nicola. In caso di conferma sulla panchina ligure il tecnico piemontese gradirebbe avere il duttile Biraschi ancora con sé.