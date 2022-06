Il futuro di Mattia Destro sarà ancora in Serie A.



Il 32enne attaccante marchigiano, in scadenza di contratto con il Genoa, vanta diversi estimatori nel nostro massimo campionato, attratti dalla prospettiva di assicurarsi a costo zero un giocatore esperto e in grado di trovare la via della rete con una certa regolarità, come dimostrano i nove gol messi a segno nella passata stagione malgrado le molte difficoltà incontrate da lui e dalla sua squadra.



In particolare Destro è nel mirino di Lecce, Salernitana e Spezia, tutti club alla ricerca di nuove soluzioni per il proprio reparto avanzato e pronti a sfidarsi per anticiparsi l'un l'altro.