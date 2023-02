Chiuso ufficialmente alle 20 dell'altro ieri il mercato invernale il Genoa potrebbe nei prossimi giorni finalizzare ancora qualche operazione, ovviamente esclusivamente in uscita.



Sul piede di partenza ci sono infatti tre giocatori che, secondo quanto scrive stamane il Secolo XIX, pur essendo stati messi formalmente in vendita a gennaio per un motivo o per l'altro non sono riusciti a lasciare il Grifone ma che potrebbero farlo ora accasandosi in uno dei campionati europei i cui mercati sono ancora aperti.



Si tratta del centrocampista francese Abdoulaye Touré, che piace in Turchia, dell'esterno tedesco Lennart Czyborra, che potrebbe finire il Austria o Svizzera, e della mezzala italiana Manolo Portanova, il cui trasferimento al Bari è saltato proprio all'ultimo giorno quando tutto era ormai definito.