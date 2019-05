È destinata a chiudersi ufficialmente nei prossimi giorni, con la conferenza stampa indetta da lo stesso diretto interessato, la parentesi al Genoa di Cesare Prandelli.



Le percentuali di permanenza dell'ex commissario tecnico sulla panchina del club più antico d'Italia sono prossime allo zero e non appena verrà ufficializzato il suo addio partirà la caccia al sostituto.



Tre i nomi in cima alla lista di Enrico Preziosi. Il sogno si chiama Leonardo Semplici, in procinto di lasciare la Spal dopo averla condotta dalla C alla A e averla salvata per due volte dal ritorno in cadetteria. Il tecnico toscano ha molte richieste difficile possa accettare l'offerta del Grifone. Discorso analogo anche per Stefano Pioli, vicino ad un approdo a Genova ma sulla sponda blucerchiata. Molto più probabile appare invece vedere dalle parti di Pegli Davide Nicola, vecchio pallino del presidente Preziosi nonché idolo della Gradinata Nord fin dai tempi in cui giostrava nel centrocampo rossoblú.