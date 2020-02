Inizierà questo pomeriggio l'avvicinamento del Genoa alla sfida che domenica all'ora di pranzo opporrà i rossoblù al Milan



Per la sfida del Meazza, che secondo le disposizioni emanate ieri sera si disputerà a porte chiuse, Davide Nicola conta di recuperare tre uomini assenti domenica scorsa contro la Lazio. Di sicuro il tecnico piemontese potrà contare nuovamente su Stefano Sturaro, che con i biancocelesti ha scontato il turno di squalifica comminatogli per somma di ammonizioni. Ma a San Siro Nicola spera di riabbracciare anche Cristian Romero e Andrea Pinamonti. Il difensore argentino, che ha saltato le ultime tre gare a causa di una distorsione al ginocchio, pare ormai sulla via del definitivo recupero e da qui a domenica dovrebbe smaltire definitivamente le ultime scorie. Discorso analogo anche per la giovane punta, messa KO dall'influenza nell'ultimo fine settimana ma pronta per tornare a disposizione del Grifone.



Se per Lerager e Radovanovic, quest'ultimo operato ieri al legamento crociato del ginocchio destro, non ci sono speranze di recupero, da valutare restano invece le condizioni di Pajac, fermo da qualche settimana a causa di un fastidio muscolare.