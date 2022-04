Alexander Blessin non ha ancora sciolto i dubbi relativi a quale Genoa schiererà questa sera contro il Milan, nell'anticipo del 33° turno di A in programma a San Siro alle 21.Nel corso della settimana il tecnico tedesco ha provato diversi schieramenti tattici ma alla fine, quasi certamente, l'ex Ostenda dovrebbe optare per il consuetoUno schema nel quale potrebbero non trovare spazio diversi senatori rossoblù. In primisancora non al meglio della condizione dopo il fastidio muscolare che lo aveva tenuto fuori domenica con la Lazio. Al suo posto in mezzo al campo al fianco didovrebbe esserci ancora una voltaSe il capitano dell'ultimo trimestre non scenderà in campo dal 1° minuto, sorte analoga dovrebbe capitare anche a colui che la fascia gliel'ha ceduta in queste settimane. Contro la Lazioha finalmente fatto il suo debutto alla corte di Blessin, subentrando nella ripresa aUn cambio che potrebbe riproporsi a gara in corso anche al Meazza, visto che il messicano appare in netto vantaggio sul campano per una maglia da titolare sul fronte sinistro della difesa. Reparto che dovrebbe essere completato dai confermatia destra, e, al centro. Per l'ultima maglia, quella al fianco del norvegese, appaiono in rialzo le quotazioni di, in vantaggio su, reduce da una pessima prestazione con i biancocelesti.Novità, infine, si preannunciano anche in attacco. Come prima punta le chance direstano altissime. A farne le spese sarà ancora una volta, destinato alla seconda panchina consecutiva. Sulla trequarti, invece, potrebbe rivedersia completare la batteria di fantasisti.