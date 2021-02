Il momento magico del Genoa oltre che sul campo si riflette anche sull'infermeria, reparto ormai quasi del tutto svuotato dopo i sovraffollamenti dei mesi scorsi.



Nella sessione odierna d'allenamento sono infatti tornati a pieno regime assieme al resto del gruppo Eldor Shomurodov, Marko Pjaca e Andrea Masiello, tutti assenti sabato scorso contro il Napoli per lievi problemi muscolari. Fastidi ora lasciati definitivamente alle spalle per la gioia di mister Ballardini che in vista della sfida contro il Torino potrà contare sull'apporto di tutti e tre.