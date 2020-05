Sono 27 i giocatori del Genoa che ieri, a 71 giorni di distanza dall'ultima volta, si sono presentati a Pegli per svolgere il primo allenamento del post covid.



Alla ripresa dei lavori ha di fatto partecipato l'intero organico a disposizione di Davide Nicola, con una sola eccezione. L'unico assente giustificato era Ivan Radovanovic, ancora domiciliato in Serbia dove sta provando a riprendersi dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato lo scorso gennaio.



Nonostante l'allungarsi della stagione difficile per lui ipotizzare un ritorno in campo prima del prossimo autunno. Sia il ragazzo che lo staff sanitario rossoblù preferiscono infatti procedere con cautela con il suo recupero che a questo punto avverrà con l'inizio della prossima stagione agonistica.