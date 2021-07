Sfumato definitivamente Kevin Strootman, che ha deciso di accasarsi al Cagliari, il Genoa sonda il mercato alla ricerca di alternative.



Il nome in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoblù è quella di Juraj Kucka, vecchia conoscenza del Grifone con il quale lo slovacco ha disputato cinque campionati tra il 2011 e il 2015.



Il panzer slavo è reduce dall'Europeo disputato con la propria nazionale ma anche dalla retrocessione in Serie B con il Parma. Il suo tempo in Emilia sembra però essere scaduto e malgrado le grandi ambizioni del club ducali, il 34enne di Bojnice vorrebbe restare nel massimo campionato.



I contatti con il Genoa sono attivi da tempo ma gli impegni internazionali del giocatore e la speranza del Grifone di riprendere Strootman hanno finora frenato la trattativa. Adesso però che l'olandese è definitivamente sfumato e Kucka ha terminato la sua lunghissima stagione il tempo per l'accelerata finale sembra ormai prossimo.