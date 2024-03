Genoa, Ucraina-Islanda si tinge di rossoblù: derby tra Malinovskyi e Gudmundsson

Marco Tripodi

La strada per l'Europa passa anche dalla Genova rossoblù. La sfida tra Ucraina e Islanda, in programma questa sera sul campo neutro polacco di Breslavia, è una delle tre finali play-off che completeranno il tabellone delle squadre partecipanti a Euro 2024.



Una sfida che avrà molti osservatori dalle parti di Pegli. Di fronte, uno contro l'altro, ci saranno infatti due colonne del collettivo guidato da Alberto Gilardino. Tra i nordici l'uomo di punta è senza dubbio Albert Gudmundsson, tornato in nazionale dopo nove mesi di assenza e subito rivelatosi trascinatore dei Geyser Boys. Una sua tripletta e l'angolo da cui è scaturito il gol del 2-1 hanno infatti permesso agli islandesi di ribaltare Israele nella semifinale dello scorso giovedì. Tra gli ex sovietici spicca invece la figura di Ruslan Malinovskyi, non certo, a differenza del compagno in rossoblù, di una maglia da titolare ma comunque in grado di essere decisivo anche da subentrante. Non è un caso, infatti, se il suo ingresso contro la Bosnia Erzegovina ha consentito agli ucraini di rimontare l'iniziale svantaggio e di strappare il pass per la gara odierna.



Comunque andrà a finire il duello tra Albert e Ruslan a Genova si esulterà, certi di avere un altro rappresentante rossoblù presente a giugno in Germania, pronto per essere protagonista nella fase finale della massima competizione continentale.