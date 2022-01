Genoa-Udinese 0-0



Genoa (3-5-2): Sirigu; Hefti, Vanheudsen, Bani, Vasquez (10’ st Cambiaso); Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro (22’ st Caicedo), Ekuban (38’ st Calafiori). A disposizione: Semper, Marchetti, Maksimovic, Masiello, Melegoni, Galdames, Pandev. All. A. Blessin.



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan (46’ st Jajalo), Walace, Makengo, Soppy (23’ st Udogie); Beto, Deulofeu (26’ st Success). A disposizione: Santurro, Piana, Zeegelaar, Pablo Marí, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Ianesi, Pinzi. All. G. Cioffi.



Arbitro: D. Doveri di Roma; Assistenti: Bindoni–Maccadino; IV uomo: Santoro; Var: Di Paolo; Avar: Pagnotta.



Ammoniti: 39’ pt Sturaro (G), 40’ pt Makengo (U); 26’ st Deulofeu (U), 27’ st Portanova (G), 27’ st Arslan (U), 34' st Cambiaso (G), 41’ st Perez (U)



Espulso: 34’ st Cambiaso (G) per doppia ammonizione.



Recupero: 1’ pt; 4’ st.