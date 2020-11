Sembrava destinato ad un rapido recupero e invece Mimmo Criscito, dopo aver dovuto marcare visita alla convocazione della Nazionale Azzurra, pare dover fare altrettanto anche con il prossimo impegno che attende il suo Genoa.



Il fastidio al ginocchio accusato dopo la gara di nove giorni fa contro la Roma non è infatti ancora andato via e per il numero 4 rossoblù, a cinque giorni dalla delicata sfida in casa dell'Udinese, un recupero appare sempre meno probabile.



Anche perché, alla luce di un calendario fittissimo che nelle prossime quattro settimane vedrà il Grifone in campo in ben otto occasioni, accelerare i tempi di un suo recupero potrebbe rappresentare un rischio troppo elevato.