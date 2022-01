FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo l'anticipo del venerdì sera, con la vittoria del Verona sul Bologna, torna la Serie A con la prima delle tre partite in programma sabato. Alle 15 (diretta Dazn) il, nella prima assoluta sulla panchina del Grifone per Alexander. "Ho davvero apprezzato i miei primi due giorni qui al Genoa e non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi", ha detto ieri il tecnico.I friulani, anche per i tanti casi Covid, nel 2022 per ora hanno solo perso, prima contro l'Atalanta poi con la Juve. Dirige la partita Doveri di Roma.Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro, Ekuban. All. BlessinSilvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.