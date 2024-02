Genoa-Udinese LIVE le formazioni ufficiali: fuori Malinovskyi, attacchi confermati

Si gioca a Marassi l'anticipo del sabato sera. Genoa-Udinese vale per la 26ª giornata di Serie A 2023/24 e per la classifica di due squadre che ormai paiono essersi messe alle spalle la zona retrocessione. Calcio d'inizio alle ore 20:45. L’Udinese è imbattuta nelle ultime 13 gare contro il Genoa nel massimo campionato: è la striscia di imbattibilità più lunga in assoluto per i friulani contro una singola avversaria in Serie A. Per Gilardino confermati Gundmundsson e Retegui, per Cioffi non c'è Pereyra, titolare Lucca.



Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino.



UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. All.: Cioffi.